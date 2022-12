Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, si-a exprimat dezamagirea, joi, dupa Consiliul JAI care a respins accederea Romaniei si Bulgariei la Schengen, si le-a transmis un mesaj cetatenilor acestor tari: meritati sa fiti membri cu drepturi depline, meritati sa fiti in Schengen.…

- Comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson s-a declarat dezamagita de votul din Consiliul JAI prin care a fost respinsa aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen. Ea le-a transmis un mesaj cetatenilor celor doua tari: meritati sa fiti Schengen. Și ministrul ceh de Interne, Vit Rakusan,…

- Consiliul Justitie si Afaceri Interne al Uniunii Europene a respins intrarea Romaniei și Bulgariei la Schengen și a acceptat doar cererea Croației, noteaza stiri.tvr.ro. Declarații la Bruxelles: Vit Rakusan, ministrul ceh de Interne: Croația este noul membru al Schengen. Romania și Bulgaria sunt pregatite…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat joi, inainte de Consiliul JAI, unde se discuta despre aderarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei la Schengen, ca se asteapta la o atmosfera „dinamica”, aluzie la negocieri intense, dar crede ca va exista o decizie in cele din urma.

- Ministrul Afacerilor Interne a subliniat, inainte de ultimele negocieri și votul din Consiliul JAI, ca Romania va cere aderarea la Schengen și e dispusa sa ajunga la un compromis pentru atingerea obiectivului.

- 1,200 volunteers from four countries, namely Romania, Bulgaria, Ukraine and the Republic of Moldova, were trained for two years to monitor the problems related to the pollution of the waters flowing into the Black Sea, within a project with European funds in the amount of 870,000 euros, which has…

- Maine, 5 octombrie, și joi, comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, se va afla la Alba Iulia și la Petrila, pentru a participa la inaugurarea Acordului de parteneriat cu Romania pentru perioada 2021-2027. Se va intalni cu prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca și cu ministrul investițiilor…

- Manfred Weber a declarat duminica, la Sofia, ca Bulgaria si Romania trebuie sa devina in sfarsit state membre ale spatiului Schengen si ca ele inca asteapta, alaturi de Croatia, ca decizia finala in acest sens sa fie luata de Consiliul UE.