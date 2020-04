Stiri pe aceeasi tema

- Europa va avea nevoie de inca cel putin 500 de miliarde de euro de la institutiile financiare ale UE pentru a finanta redresarea economiei dupa pandemia de coronavirus (Covid-19), a afirmat Klaus Regling, directorul Mecanismului European de Stabilitate (ESM), transmite Reuters. Cel mai usor mod de a…

- Uniunea Europeana elaboreaza reguli comune pentru utilizarea aplicatiilor mobile pentru a monitoriza raspandirea noului coronavirus, cu scopul de a folosi mai bine tehnologia si a oferi un raspuns la ingrijorarile privind datele personale, transmite miercuri Reuters potrivit Agerpres. Strategia coordonata…

- Bulgaria va majora nivelul imprumuturilor din acest an cu inca 4,2 miliarde de leva (2,36 miliarde de dolari), pentru a finanta asteptatul deficit fiscal, in conditiile in care ofera sprijin companiilor si angajatilor afectati de pandemia de coronavirus (COVID-19), a declarat marti ministrul de Finante,…

- China intentioneaza sa adopte masuri mai ample de relansare a economiei lovita de coronavirus, in conditiile in care epidemia a fost adusa sub control, transmite Reuters, citata de news.ro.Biroul politic al partidului comunist chinez a anuntat ca va intensifica masurile macroeconomice si va…

- Comisia Europeana va crea un fond al UE cu o potentiala suma de 25 de miliarde de euro pusa la dispozitie din resursele existente pentru a reduce efectele crizei economice cauzate de coronavirus, a anuntat marti seara sefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters, scrie Agerpres.Intr-o…

- Uniunea Europeana analizeaza masuri de protejare a economiei de impactul epidemiei de coronavirus, au declarat luni oficiali europeni, in timp ce riscul sanitar din Europa a fost ridicat la inalt, in urma raspandirii virusului in majoritatea tarilor din blocul comunitar, transmite Reuters.

- Uniunea Europeana nu vede "niciun motiv de panica" pentru epidemia de coronavirus din Italia care a contaminat peste 100 de persoane si a provocat moartea a doua, a declarat duminica, la Riad, comisarul european pentru afaceri economice, Paolo Gentiloni, relateaza Reuters. "Uniunea Europeana…

- Comisarul pentru piata interna si servicii al Uniunii Europene, Thierry Breton, a declarat luni ca Uniunea Europeana va lua masuri daca discutiile la nivelul Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OCDE) referitoare la impozitarea companiilor multinationale de tipul Amazon si Google nu…