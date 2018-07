Stiri pe aceeasi tema

- Compania Harley-Davidson, vizata de masuri de retorsiune ale Uniunii Europene ca reactie la taxele vamale impuse de presedintele american Donald Trump, a anuntat luni mutarea unor activitati de productie in afara Statelor Unite pentru a evita sanctiunile europene, relateaza site-ul agentiei Reuters…

- Casa Alba a anuntat luni ca intalnirea presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu liderul nord coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore pe 12 iunie, la ora locala 09.00 n. red. 01.00 GMT, 04.00 ora Romaniei , informeaza Reuters citat de Agerpres.ro. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului…

- Ministrii de Finante din statele membre ale G7, cele mai apropiate aliate ale Statelor Unite, au condamnat cu fermitate, sambata, tarifele impuse de presedintele american Donald Trump importurilor de otel si aluminiu, pregatind terenul pentru o intalnire la nivel inalt dificila, care va avea loc saptamana…

- Comisarul european pentru buget, germanul Guenther Oettinger, si-a cerut scuze marti pentru comentariile referitoare la rezultatul alegerilor din Italia, informeaza Reuters. Pozitia lui Oettinger a fost respinsa de conducerea Uniunii Europene. Intr-un interviu acordat televiziunii Deutsche Welle, comisarul…

- Comisia Europeana a anuntat in acest weekend ca Grecia a ajuns la un acord cu creditorii sai internationali privind pachetul de reforme. Atena urmeaza sa prezinte reformele la intalnirea Eurogrupului din 24 mai si sa le implementeze inaintea reuniunii din 21 iunie a ministrilor de Finante…

- Franta cauta sa identifice modul in care UE ar putea despagubi companiile europene care s-ar putea confrunta cu sanctiuni din partea Statelor Unite pentru ca fac afaceri cu Iranul, a declarat duminica ministrul francez de finante Bruno Le Maire citat de Reuters. Le Maire a facut referire…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost duminica seara gazda unei receptii la ministerul de externe al Israelului, in ajunul mutarii la Ierusalim a ambasadei Statelor Unite, relateaza Reuters. Foto: (c) ABIR SULTAN / EPA Printre oaspeti s-au aflat secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin,…

- Din zona euro fac parte in prezent 19 state membre ale Uniunii Europene. Ultimele țari admise in zona euro au fost Letonia, in 2014, și Lituania, un an mai tarziu. Bulgaria va deveni al 20-lea membru al zonei euro, dar nu ar trebui să grăbească acest proces, a afirmat vineri comisarul…