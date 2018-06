Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana are in vedere infiintarea in state terte a unor 'platforme regionale de debarcare' a migrantilor salvati pe mare, dar aceasta nu inseamna crearea unui 'Guantanamo pentru migranti', a dat asigurari comisarul european pentru migratii, Dimitris Avramopoulos, intr-o conferinta de presa…

- Criza in domeniul migratiei pune in pericol insasi supravietuirea Uniunii Europene, considera presedintele Parlamentului European, italianul Antonio Tajani, in contextul in care numeroase state europene se confrunta cu problema primirii de migranti, informeaza AFP. ''Migratia pune in pericol…

- UE este pregatita sa se foloseasca de legislatie pentru a le interzice companiilor europene sa se supuna sanctiunilor SUA impotriva Iranului in dosarul nuclear, a declarat, ieri, comisarul european pentru Migratie si Afaceri Interne, Dimitris Avramopoulos. Blocul comunitar cauta mijloace de…

- Petrolul este foarte aproape de pragul de 80 de dolari, pentru prima data in ultimii ani, ca urmare a retragerii SUA din acordul nuclear iranian și a incertitudinii create de sancțiunile care afecteaza și companiile europene. Blocul comunitar caută mijloace de a menţine în viaţă…

- In aceasta privinta, guvernul german si-a dat acordul in cursul acestei saptamani, a declarat joi dimineata comisarul european pentru migratie, afaceri interne si cetatenie Dimitris Avramopoulos pentru publicatiile din grupul media Funke.In contextul in care alte state membre ale UE au…

- Uniunea Europeana (UE) nu va accepta niciun acord de retragere sau de tranzitie cu Londra daca cele doua parti nu vor gasi o solutie pentru a evita "o frontiera dura" intre Irlanda si Irlanda de Nord, a insistat miercuri, la Strasbourg, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza AFP.…

- Romania nu este in situatia de a fi afectata de o criza economica, dar este important ca investitiile sa fie stimulate si ca Romania sa-si reduca dependenta de Uniunea Europeana (UE), iar Comisia Europeana (CE) trebuie sa vegheze la modul in care concureaza intre ele statele membre, a afirmat joi…