Comisarul european al Sanatații, Stella Kyriakides, a declarat intr-un interviu pentru presa italiana ca redeschiderea școlilor nu ar trebui sa declanșeze o inmulțire semnificativa a cazurilor de Covid-19. “Studii realizate in mai multe state din UE au aratat ca transmiterea de la copil la copil in scoli este rara si ca redeschiderea scolilor nu a fost asociata cu o inmultire semnificativa a infectiilor”, a spus ea pentru cotidianul italian La Stampa. Conform acesteia, dovezile actuale sugereaza ca daca sunt implementate masuri adecvate de igiena, iar elevii sunt distanțați sau imparțiți in grupuri,…