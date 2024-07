Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea in acest mandat un numar de 33 eurodeputati din cei 720Parlamentul European rezultat in urma alegerilor europene din 6 9 iunie se reuneste marti in sesiune constitutiva, principalele puncte ale agendei fiind alegerea conducerii acestei institutii si supunerea la vot a propunerii ca Ursula…

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, si comisarul european pentru mediu, oceane si pescuit, Virginijus Sinkevicius, au informat presedintele Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, ca au decis sa demisioneze de la CE.

- Liderii celor 27 de tari membre ale UE dezbat luni seara la Bruxelles atribuirea “top jobs”, cele mai inalte posturi din UE, cu o posibila reconfirmare a Ursulei von der Leyen la conducerea Comisiei Europene, dupa alegerile pentru Parlamentul European, conform france24.com. Aceasta reuniune informala…

- Premierul de dreapta al Italiei, Giorgia Meloni, doreste sa astepte nominalizarea oficiala din partea Partidului Popular European (PPE), formatiune conservatoare din Parlamentul European, inainte de a lua o decizie cu privire la presedintia viitoarei Comisii Europene, relateaza dpa, informeaza Agerpres.

- Europarlamentarii Dreapta Unita au trimis o scrisoare catre presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in care semnaleaza frauda de la alegerile din Romania. ”Comisia Europeana trebuie sa aiba o pozitie clara pentru apararea democratiei si a cetatenilor europeni si sa ceara autoritatilor romane…

- Redam integral mesajul senatorului AUR Claudiu Tarziu:“ Dragi prieteni,Mai este puțin timp pana pe 9 iunie, ziua cea mare.Ziua in care trebuie sa alegem daca ne schimbam destinul național sau nu.Ziua in care vom decide daca oprim deconstrucția Romaniei și incepem reconstrucția ei.Ziua in care vom vom…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a raspuns din nou criticilor care au denuntat disponibilitatea sa de a coopera cu grupurile de dreapta din Parlamentul European, relateaza DPA sambata, potrivit news.ro. “Este vorba de a castiga fortele politice care sunt atat de importante pentru…

- Deși actuala președinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ramane favorita sa obțina un nou mandat la șefia guvernului european, poziția ei nu mai este la fel de sigura ca in trecut, scrie Politico, care enumera o serie de posibili inlocuitori ai acesteia – printre care și președintele Romaniei,…