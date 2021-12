Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul lucru la care ne gandim cand suntem la volan, sa zicem intre București și Craiova, sau admiram peisajul din tren de la Campina la Brașov, este ca facem o calatorie de-a lungul unuia dintre cele noua „coridoare" ale UE - artere formate din drumuri, cai ferate, canale, rauri și porturi care leaga…

- Comisarul european Adina Valean a explicat la Interviurile Digi24.ro ce inseamna pentru Romania noul Masterplan de transporturi al Uniunii Europene. Aceasta spune ca pana in 2030 Romania trebuie sa finalizeze proiectele de infrastructura care fac parte din rețeaua principala a Uniunii Europene. De asemenea,…

- Comsiarul european Thierry Breton a declarat, intr-o conferința de presa susținuta la București, ca este datoria romanilor sa se vaccineze și sa implementeze certificatul verde pentru ca pandemia de coronavirus nu poate fi invinsa decat impreuna și nu mai avem timp de pierdut. Oficialul a venit in Romania…

- ”Metoda certificatului verde a funcționat atat de bine incat la nivel mondial exista peste 70 de țari care l-au adoptat. Mai restricționeaza puțin modul in care traim, dar certificatul și vaccinul sunt instrumente in lupta cu pandemia. Acestea sunt masuri pe care trebuie sa le luam acum.Romania trebuie…

- Inaltul oficial european se va intalni joi, 18 noiembrie, cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii si cu Nicolae Ciuca, ministrul interimar al Apararii.Comisarul european va participa si la o conferinta de presa cu dr. Raed Arafat, secretar de stat,…

- Comisarul european pentru Piata Interna, Thierry Breton, efectueaza joi o vizita oficiala la Bucuresti, ocazie cu care se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, dar si cu ministrii interimari ai Sanatatii si Apararii, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti. Comisarul european…

- Ministrul interimar al Transporturilor si Infrastructurii, Dan Vilceanu, va fi prezent, vineri, in Gara de Nord la sosirea trenului "Connecting Europe Express", eveniment la care va participa si comisarul european pentru transporturi, Adina Valean. Potrivit MTI, cei doi oficiali vor sustine declaratii,…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, va intampina vineri in Romania trenul Connecting Europe Express, un tren special creat in cadrul Anului european al cailor ferate, informeaza un comunicat al reprezentantei Comisiei Europene in Romania. "Sunt bucuroasa ca trenul Connecting Europe…