„Suntem in situație de criza de la deturnarea avionului de catre autoritațile din Belarus. Este o situație inacceptabila. Pot sa va spun ca la 17:50 avionul a decolat spre Vilnius, este prima știre buna, sigur, dupa proceduri deosebit de dificile și diferite pretexte ale autoritaților de pe aeroportul din Minsk. La bord sunt 117 pasageri, ceea ce inseamna ca 6, spre deosebire de numarul celor care se imbarcasera inițial la Atena, au ramas la Minsk. Am discutat cu CEO-ul Ryanair, din pacate, in acest moment nu putem verifica cu echipajul de la bord ca sa știm exact cine sunt cele șase persoane…