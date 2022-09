Stiri pe aceeasi tema

- Romanii afectati de situatia de la Blue Air trebuie sa se adreseze companiei, iar daca nu se rezolva cu compania, Autoritatii pentru protectia consumatorilor, a declarat pentru Agerpres , comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, in cadrul unui interviu realizat la Strasbourg, apreciind…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vrea declanșarea unei anchete penale care sa urmareasca modul in care a fost acordat ajutorul de stat companiei Blue Air. „Compania a intrat in acea forma premergatoare falimentului, concordatul, in octombrie 2020. Au intrat in aceasta forma in uma deciziei…

- „Este problema unei companii private. Noi ne-am ocupat, in tot acest ansamblu al situatiei create, de protejarea cetatenilor romani si continuam sa monitorizam si sa asiguram transportul, acolo unde este necesar. In ceea ce priveste activitatea companiei Blue Air, am cerut ca cei care au generat aceasta…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat astazi, printr-un comunicat, ca pasagerii Blue Air, afectati de anularea zborurilor spre și dinspre Romania, beneficiaza de tarife speciale. „Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere și cea mai sustenabila din Europa, anunța tarife speciale pentru…

- Pasagerii blocați pe aeroporturi, din cauza suspendarii zborurilor companiei Blue Air, sunt nevoiți fie sa-și prelungeasca perioada de cazare in țara in care se afla, pana cand se stabilesc detaliile zborurilor Tarom care urmeaza sa-i reptatrieze, fie sa iși cumpere un alt bilet de avion, daca vor sa…

- Purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Valentin Iordache, a precizat, marti, ca, pana la ora transmiterii acestei stiri, 14 curse Blue Air au fost anulate, iar pentru 7 dintre ele pasagerii realizasera toate formalitatile necesare pentru a pleca. ”Dupa ce s-a anuntat aceasta…

- Dupa scandalul Blue Air din ultimele saptamani, cand compania a fost amendata de ANPC cu 2 milioane de euro pentru anularea a peste 11.000 de zboruri in perioada 30 aprilie 2021 – 30 aprilie 2022, acum, compania asigura pasagerii ca vor fi cu toții deserviți. Avem convingerea ca pasagerii Blue Air au…

- ANPC, acuzații in scandalul Blue Air: 11.200 de zboruri anulate și plați de 66,5 milioane de lei. Reacția companiei aeriene ANPC a facut publice cifrele in scandalul care vizeaza compania aeriana low cost Blue Air. Potrivit instituției, din 30 aprilie 2021, de cand s-au ridicat majoritatea restrictiilor…