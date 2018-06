Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a aprobat o finantare de peste 246 milioane de euro din Fondul de coeziune, pentru constructia sectiunii de autostrada ce leaga localitatile Tirgu Mures, Ogra si Campia Turzii, din Romania.

- Comisia Europeana a prezentat propunera pentru noul buget pe termen lung, 2021-2027, politica de coeziune avand la dispozitie fonduri totale de 373 de miliarde euro. Ne vom axa pe cateva sectoare majore, printre care inovare si sprijinirea micilor intreprinderi, infrastructura si acces la internet,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea nu ia deloc in serios avertizarile Comisiei Europene asupra posibilitații inghețarii fondurilor europene daca Romania nu va respecta statul de drept și nu va rezolva problemele din justiție. Dragnea nu s-a putut abține sa nu comenteze ușor sarcastic intenția CE cu privire la…

- Polonia va beneficia in bugetul UE pentru perioada 2021-2027 de fonduri europene in valoare totala de circa 80 de miliarde de euro, cu circa 25 de miliarde mai putin fata de bugetul multianual actual, ca urmare a diminuarii acestui buget in urma Brexitului si scaderii fondurilor alocate pentru Politica…

- "Singura solutie realista la conflictul dintre Israel si Palestina" presupune existenta a doua state, cu Ierusalimul "capitala atat a statului Israel, cat si a statului Palestina, de-a lungul liniei din 1967", a precizat Comisia Europeana, intr-un rapuns pentru Agerpres. "Uniunea…

- Guvernul a adoptat, marti, un memorandum privind aprobarea semnarii de catre Romania a declaratiilor propuse de catre Comisia Europeana pentru dezvoltarea noilor tehnologii, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de Guvern de astazi, a fost adoptat un memorandum…

- Comisia Europeana a concluzionat ca scutirea de impozit acordata de Franta operatorului postal La Poste pentru a mentine acoperirea de inalta densitate a serviciilor postale in Franta in perioada 2018-2022 este conforma cu normele UE privind ajutorul de stat.