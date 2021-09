Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat ca in primele sase luni ale acestui an, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 26%, iar productia industriala a crescut cu 16,0%, ca serie bruta, comparativ cu aceeasi perioada a lui 2020. „Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 26%, in primele 6 luni…

- Consumul final de energie electrica a crescut cu 7% in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pe fondul unei majorari cu 8,3% a consumului populatiei, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi. ‘Consumul final de energie electrica…

- „CONTROALE ISCTR: SANCTIUNI DE PESTE 1,5 MILIOANE DE LEI. Spunem stop practicilor ilegale din transporturi care duc la stricarea drumurilor nationale. Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier tocmai a incheiat o actiune de control care a durat o saptamana si care a avut ca scop protejarea…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca programele Rabla Clasic si Rabla Plus vor fi suplimentate cu cate 200 de milioane de lei, in luna august, potrivit news.ro. "Incepand cu data de 21 august 2021, bugetul total al Programului Rabla Plus va fi suplimentat cu suma de 200 de milioane…

- ​Metropolitan Life, companie la care peste 2,5 milioane de români au asigurari de viața și pensii private obligatorii, a raportat venituri de peste 125,1 milioane lei în primul trimestru din acest an, în creștere cu 22% fața de perioada similara a anului trecut. Al doilea mare asigurator…

- Cițu a subliniat și ca investițiile au crescut cu peste 32% in primul semestru fața de aceeași perioada din 2020. ”Investițiile publice au crescut: 21,35 de miliarde de lei in primele 6 luni din 2021, cu 32,4% mai mult comparativ cu aceeași perioada a anului 2020. Romanii trebuie sa știe: investim in…

- Romania a exportat animale vii in valoare de 120,25 milioane de euro in primele trei luni din acest an, in crestere cu 44,41% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au depasit 83,26 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul Agriculturii…

