Comisarii ANPC au dat amenzi în valoare de aproape 430 de milioane de lei, în primele 11 luni din 2023 Reprezentantii ANPC au anuntat joi, ca in cele 76.750 de actiuni de control derulate de comisarii institutiei, in primele 11 luni ale anului, au fost aplicate peste 95.000 de sanctiuni Pentru neregulile constatate, in cadrul actiunilor de verificare, comisarii ANPC au aplicat aproximativ 60.000 de amenzi contraventionale, in valoare de aproximativ 427,5 milioane de lei si peste 35.000 de avertismente. “S-a schimbat raportul dintre amenzi si avertismente fata de anul 2021. Introducerea cazierului comercial ne-a ajutat sa stim daca un operator economic a mai fost sanctionat pentru aceeasi abatere,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

