- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi in valoare de peste 3,5 milioane de lei la magazine Penny, dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care alimente expirate, vitrine frigorifice cu praf si insecte, spatii de depozitare neigienizate. Zeci de…

