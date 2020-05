Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi in valoare de 65.000 de lei si au oprit de la comercializare 164 de kilograme de carne, peste si produse din carne, in urma verificarilor realizate in mai multe piete din Pitesti, informeaza ANPC. …

- Ziarul Unirea Controale la 37 de agenți economici: Amenzi de 30.000 de lei și produse confiscate, printre care și 90 de maști de protecție, scoase la vanzare fara documente legale Polițiștii specializați in combaterea criminalitații economico-financiare au verificat 37 de agenți economici și au aplicat…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 60.000 lei si a inchis unele unitati pentru nereguli privind cazarea si asigurarea hranei persoanelor aflate in carantina institutionalizata, potrivit unui comunicat...

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor avertizeaza operatorii economici in legatura cu existenta unor persoane care pretind ca sunt comisari ANPC sau CJPC si care, sub pretextul neregulilor depistate, solicita plata unor amenzi. Au aparut informatii ca falsii comisari ANPC au desfasurat…

- Ziarul Unirea Controale la 230 de agenți economici. Au fost aplicate amenzi de 87.500 lei și confiscate produse alimentare a caror termen de valabilitate era expirat Potrivit IPJ Alba, in ultimele doua zile, polițiștii specializați in combaterea criminalitații economico-financiare au verificat peste…

- Polițiștii locali piteșteni din cadrul Compartimentului Activitați Comerciale au efectuat in perioada 2 – 4 martie mai multe controale agenților economici și producatorilor agricoli ce iși desfașoara activitatea pe raza municipiului Pitești. Acestea au fost efectuate inopinat, in baza planurilor de…