Stiri pe aceeasi tema

- ”Au fost verificati un numar de 35 de operatori economici – magazine alimentare, restaurante, fast food, hoteluri si pensiuni”, a anuntat Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorului Timis. Printre neregulile gasite au fost: produse preparate si materii prime lipsite in totalitate de elemente…

- Miercuri, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest a desfașurat o acțiune de control in stațiunea Baile Herculane. Potrivit instituției de control, este inacceptabil cum ințeleg anumiți operatori economici sa-și desfașoare activitatea. Astfel au fost verificați un numar de…

- Magazinele Enel din judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara și Timis vor fi inchise joi, 20 iulie 2023, data desemnata la nivelul industriei drept Ziua Energeticianului. Serviciul de call center va funcționa conform programului normal. In celelalte zile, magazinele Enel vor functiona conform programului…

- Luni, 17 iulie, la o saptamana de cand comisiile mixte alcatuite la ordinul prefectului de Timiș, Mihai Ritivoiu, au inceput sa controleze centrele de batrani, bolnavi, copii și persoane fara adapost, a venit și raportul final. Astfel, amenzile date de autoritațile de control totalizeaza 1,4 milioane…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș a anunțat ca a efectuat astazi controale operative la patru unitați de alimentație publica din zona centrala a Timișoarei. Astfel, au fost verificate societațile SC La Focacceria SRL, SC AKD Green House SRL, SC Drunken Rat SRL, SC Falafel King…

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Vest a realizat, in luna mai, o serie de controale, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele marilor retaileri, la nivelul intregii regiunii. Astfel, la nivelul regiunii, respectiv…

- In cursul lunii mai 2023, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Vest a realizat o serie de controale, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele marilor retailer, la nivelul intregii țari. Astfel, la nivelul regiunii,…

- Magazinele Enel din judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara și Timis vor fi inchise in intervalul joi, 1 Iunie – luni, 5 iunie 2023. Serviciul de call center va funcționa conform programului normal in data de 2 iunie, iar in celelalte zile din intervalul menționat va fi disponibil numai pentru informații…