Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost reținute, sambata seara, in localitatea Sintesti, judetul Ilfov, dupa ce i-au atacat cu furci și alte obiecte pe comisarii Garzii Naționale de Mediu, care i-au surprins ca ardeau ilegal deseuri. Incidentul a avut loc in timpul unei descinderi a comisarilor Garzii Nationale…

- Nu este o noutate faptul ca bucurestenii, dar si oamenii din jurul Capitalei respira aer toxic. In ciuda „amenințarilor” facute de ministrii mediului celor care ard ilegal deseuri, astfel de activitati continua. Peste 360 de kilograme de cabluri au confiscate de Garda de Mediu, dupa ce comisarii au…

- Garda Nationala de Mediu anunta, joi, ca se vor organiza in perioada urmatoare patrule impreuna cu Politia si Jandarmeria, la periferia Capitalei si in judetul Ilfov, pentru combaterea arderilor de deseuri, anunța news.ro. ”Echipe de comisari ai Garzii Nationale de Mediu din cadrul comisariatelor…