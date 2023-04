Stiri pe aceeasi tema

- Șase țari din fostul spațiu sovietic, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Trebuie sa beneficieze in continuare de sprijinul Uniunii Europene, de susținere in vederea stimularii democrației in aceste țari. Comitetul European al Regiunilor susține Parteneriatul Estic, platforma…

- Sancțiunile occidentale impotriva Rusiei nu au oprit razboiul, dar, oficial, nici nu e acesta scopul. Pentru ca nu ar fi realist. „Sancțiunile au drept obiectiv slabirea capacitații Rusiei de a finanța razboiul și vizeaza in mod specific elita politica, militara și economica responsabila de invazie”,…

- Polonia a blocat vineri o noua serie de sanctiuni europene menite sa loveasca economia Rusiei pentru invazia ei asupra Ucrainei, invazie declansata in urma cu exact un an, au anuntat surse diplomatice de la Bruxelles pentru AFP, citata de Agerpres. Un pachet „foarte substantial” de sanctiuni ce includeau…

- mbițiile revanșiste și imperiale ale Rusiei s-ar putea sa nu se opreasca la Ucraina. Daca forțele ruse nu sunt infrante in Ucraina sau retrase de eventualii noi conducatori ai Kremlinului, Moscova ar putea ataca alți vecini post-sovietici. Occidentul s-ar putea confrunta cu limite in ceea ce privește…

- Refuzul Serbiei de a impune sancțiuni asupra aliatului sau Rusia ramane principalul obstacol in calea unei aderari mai rapide la Uniunea Europeana, a declarat vineri premierul Ana Brnabic, descriind aceasta masura ca fiind „condiția mai presus de toate condițiile” impuse de blocul comunitar, scrie Reuters.…

- China, cel mai mare importator de titei din lume si al doilea mare cumparator de gaze naturale lichefiate, a devenit in 2023 cel mai mare factor de nesiguranta pe pietele globale de petrol si gaze, deoarece investitorii pariaza pe viteza redresarii sale dupa ce Beijingul a ridicat restrictiile legate…

- Sancțiunile internaționale impuse Rusiei nu au niciun efect, a declarat marți, 31 ianuarie, Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei. „Țarile inamice nu au niciodata curajul sa recunoasca faptul ca sancțiunile lor „infernale” au eșuat lamentabil (…). Marea majoritate a produselor industriale și…

- Presedintele Dumei de Stat (camera inferioara), Viaceslav Volodin, a propus vineri modificarea Codului Penal al Rusiei pentru a putea sa fie confiscate bunurile rusilor care au parasit tara sub acuzatiile de incitare la extremism, reabilitarea nazismului sau ‘discreditarea’ armatei ruse, relateaza postul…