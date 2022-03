UE primeste cea mai mare parte din aprovizionarea cu gaze naturale din Rusia. In 2020, tara a livrat 43,4% din gaze naturale ale UE, urmata de Norvegia, cu 20%. Cu toate acestea, dupa ce tarile occidentale au impus sanctiuni severe Moscovei pentru invazia sa neprovocata in Ucraina, saptamana trecuta, exista ingrijorarea ca Kremlinul ar putea riposta prin taierea livrarilor de gaze naturale catre Europa. ”Am vazut din situatia anterioara cand Rusia a ocupat Crimeea si am introdus sanctiuni ca ar putea exista represalii din partea Rusiei, asa ca, da, suntem pregatiti ca represaliile Rusiei sa acopere…