- Un comisar euuropean ii da replica lui Elon Musk, noul proprietar al Twitter, care a scris pe platforma sociala ca „pasarea a fost eliberata”. Thierry Breton, comisar pentru piața interna, a scris tot pe Twitter: „In Europa va zbura dupa regulile noastre”.

- Comisarul european pentru Piața Interna, Thierry Breton, l-a avertizat pe Elon Musk, noul șef al Twitter, ca „pasarea va zbura conform regulilor noastre europene”. Rețeaua de socializare Twitter, cumparata de Elon Musk, va trebui sa respecte reglementarile privind marile platforme care tocmai au fost…

- Elon Musk, seful Tesla si SpaceX, a preluat controlul Twitter dupa ce a incheiat achizitia retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americana, scrie digi24.ro.

- Bussinesmanul american, șeful SpaceX, Elon Musk, a declarat ca incercarile sale de a pune capat conflictului in Ucrainei au fost nereușite. „Incerc din rasputeri sa reduc aceasta situație și, sincer, fara succes”, a declarat Musk presei. {{643114}}Așa ca i-a raspuns pe Twitter omului de afaceri Kim…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, "a mirosit" o noua oportunitate de a valorifica produse ciudate, lansand un parfum numit "Burnt Hair" (Par Ars), despre care a spus ca in cateva ore a vandut 10.000 de sticle, pentru a castiga un milion de dolari, relateaza Reuters. "Cu un nume ca al meu (Musk inseamna…

- Elon Musk a vandut acțiuni Tesla in valoare de 6,9 miliarde de dolari, bani despre care spune ca ar putea fi folosiți pentru a finanța posibila achiziție a Twitter, in cazul in care pierde batalia juridica cu platforma sociala și va fi obligat sa onoreze acordul de achiziționare, relateaza Reuters.