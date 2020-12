Comisar sef din MAI avansat, prin decret prezidential, chestor de politie. Cu ce se ocupa in minister si la ce directie este sef

Stiri pe aceeasi tema

- In semn de recunostinta si apreciere a profesionalismului, curajului si spiritului de sacrificiu dovedite in executarea misiunilor in Teatrul de Operatii din Afganistan, in timpul carora au fost ranitiIn Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1029 din 4 noiembrie a fost publicat Decretul nr.…

- Generalul de brigada cu o stea Scornea Constantin Dorel se inainteaza in gradul de general maior cu doua stele si trece in rezerva cu noul gradIn Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1029 din 4 noiembrie a fost publicat Decretul nr. 840 din 4 noiembrie 2020 privind inaintarea in gradul de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, chestorul de poliție Dinu Dragomir, imputernicit director al Directiei Medicale, și comisarul-șef de poliție Alida Mose, imputernicit director general al Spitalului de...

- Un comisar sef in cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice este acuzat de procurori de luare de mita și permiterea accesului la informați. In momentul comiterii faptelor era ofițer de poliție judiciara, se arata in comunicatul DNA.Direcția Naționala Anticorupție a dispus punerea in…

- Proiectul pentru modificarea OUG 147 prevede ca numarul de zile libere se va stabili pentru perioada starii de alerta in functie de hotararile CJSU/CMBSU (Comitetul Județean pentru Situații de Urgența/ Comitetul Municipiului București) privind aplicarea unui dintre doua scenarii, galben sau rosu.…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 6.281 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.253.655 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, luni, Grupul de Comunicare…

- Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de joi, 8 octombrie, suplimentarea cu 750 de posturi a necesarului pentru personalul din unitatile de invatamant preuniversitar de stat. Decizia este complementara celei adoptate la inceputul anului scolar 2020-2021, potrivit careia numarul de posturi necesare…

- Parlamentul a adoptat, in cadrul ședinței plenare de astazi, proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020, in lectura a doua, finala, informeaza Noi.md. Legea a fost votata cu 59 de voturi ale deputaților și va intra in vigoare odata cu publicarea in ”Monitorul Oficial…