- Comisarul-sef de politie Marius Coriolan Andrica a fost retinut. Este acuzat ca ar fi pus la dispozitia unei persoane un hard disk cu inregistrari audio rezultate in urma unor activitati de supraveghere tehnica desfasurate intr-un dosar penal. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie –…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IGPR au efectuat 8 percheziții la persoane care au creat un prejudiciu de peste 4,8 milioane de lei. Perchezitiile au fost in municipiul București și județul Ilfov, la domiciliile unor persoane și sediile sociale (punctele de…

