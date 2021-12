Stiri pe aceeasi tema

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) si procurorii DIICOT de la Bucuresti fac, joi, mai multe perchezitii la Politia de Frontiera Timisoara in dosare vizand constituire de grup infractional organizat, trafic de migranti si luare de mita. Mai multe birouri, dar si locuinte ale unor polițiști…

- Mai multe percheziții au loc, joi, la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, joi dimineața intr-un dosar care ar viza fapte de trafic de migranți și acte de corupție, potrivit ziarului local Tion. Sunt percheziționate birourile mai multor polițiști de frontiera de la STPF…

- Politistii de la Frontiera s-au trezit cu „mascatii”! Polițiștii de la DGA au descins, in aceasta dimineața, la sediul Poliției de Frontiera Timiș, intr-un dosar instrumentat de structura centrala a DIICOT. Anchetatorii percheziționeaza birourile mai multor polițiști de frontiera, dar și locuințele…

- Opt migranti au fost gasiti de politisti intr-un TIR, la iesire din Timisoara. Soferul vehiculului a sunat la Politie sa anunte ca se aud zgomote in semiremorca. Politistii din Timisoara au prins opt migranti ascunsi in remorca unui TIR care transporta materiale de constructii. Soferul masinii a fost…

- Polițiștii de frontiera din Timiș au dezmembrat o rețea infracționala Foto Arhiva/ Politia de frontiera RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Polițiștii de frontiera din Timiș au dezmembrat astazi o rețea infracționala specializata în traficul de migranți. Rețeaua era constituita…

- Aproape 20 de perchezitii au avut loc simultan, marti dimineata, in judetul Timis si in municipiul Bucuresti. Politistii de frontiera specializati in combaterea migratiei ilegale din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, impreuna cu politisti specializati in combaterea…

- Polițiștii de la ”Crima Organizata” Timișoara impreuna cu Poliția de Frontiera Timișoara și trupele speciale ale Poliției Timiș și Jandarmeriei au descins la 19 locații din Timișoara și Ciacova pentru a ridica 27 de suspecți. Majoritatea membrilor gruparii sunt afgani și se ocupau de gazduirea , transportarea…

- Polițiștii timișeni au depistat mai mulți migranți. Aceștia au fost predați polițiștilor din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara. In 17 septembrie, in jurul orei 12:15, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Urbana Timișoara au depistat pe strada Pavel Vasici Ungureanu…