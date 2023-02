Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul sef de politie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie a fost retinut pentru comiterea a doua infractiuni de trafic de influenta. Potrivit DNA acesta ar fi cerut 20.000 de euro unei persoane pentru a facilita angajarea acestuia si a sotiei acestuia ca asistenti medicali la Serviciul Judetean…

- Acesta este acuzat intr-un dosar DNA ca a cerut 10.000 de euro in schimbul angajarii unei persoane la un cabinet parlamentar. In prezent, Danut Pop se afla in arest la domiciliu, potrivit Agerpres.Potrivit anchetei, Danuț Pop ar fi primit in perioada noiembrie 2021 - februarie 2022, suma de 10.000 de…

- Curtea de Conturi a Romaniei a transmis printr-un comunicat de presa ca membrii Curții de Conturi și auditorii publici externi sunt suspendați de drept din funcțiile lor atunci cand aceștia sunt suspectați de vreo infracțiune.

- Fostul senator PSD Niculae Badalau a fost retinut duminica seara de DNA, pentru 24 de ore, intr-un dosar in care este acuzat de dare de mita si trafic de influenta in legatura cu un contract in valoare de peste 7 milioane lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei…