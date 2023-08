Comisar europeanu să fii, castel în Franța să ai Unul dintre cei mai puternici comisari europeni , Thierry Breton, și-a cumparat castel intr-o zona rurala franceza. Situat intr-unul dintre cele mai frumoase locuri din Franța, satul Gargilesse-Dampierre, aflat in centrul hexagonului, de-a lungul raului Creuse, castelul Gargilesse a fost construit de conții de Gargilesse in secolul al VIII-lea. Breton a cumparat cladirea de la […] The post Comisar europeanu sa fii, castel in Franța sa ai first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

