Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul estival pentru turisti in Europa nu este in pericol, in ciuda unei noi cresteri a numarului de infectari cu coronavirus in diverse tari, afirma comisarul european al Economiei, Paolo Gentiloni, potrivit DPA, citata de Agerpres. Intr-un interviu aparut sambata in ziarele grupului media…

- Un nou val de cazuri de coronavirus s-ar putea inregistra in curand in Europa, a avertizat joi Organizația Mondiala a Sanatații, subliniind ca scaderea numarului de infecții din regiune a incetat, conform...

- Vanzarile online totale ale tuturor retailerilor din Statele Unite au urcat cu 8,7%, la 5,6 miliarde de dolari, potrivit datelor indicelui pentru economie digitala publicat marti de Adobe, care nu a oferit si date defalcate. Amazon.com utilizeaza tranzactiile Prime Day pentru a mari numarul de abonati…

- La finalul anului 1944, soarta celui de-al Doilea Razboi Mondial era pecetluita in Europa, odata cu debarcarea Aliaților in Normandia ocupația germana din Olanda numarandu-și ultimele zile. Cu guvernul in exil, olandezii au intrat in greva pentru a opri transportul feroviar, ingreunand astfel liniile…

- Ministrul de interne al Portugaliei, tara ce detine presedintia in exercitiu a UE, Eduardo Cabrita, a organizat o conferinta de presa comuna cu comisarul UE pentru afaceri interne, Ylva Johansson. Cabrita a oferit informatii despre progresele obtinute in timpul presedintiei rotative a UE, care dureaza…

- Manfred Weber, 48 de ani, liderul grupului PPE din Parlamentul UE, a avertizat, intr-o declarație pentru ziarul german Bild , ca tulpina indiana de coronavirus, mai contagioasa, se raspandește rapid, iar Europa trebuie sa ia masuri ca sa se protejeze. „Știrile despre situația din India sunt ingrijoratoare.…

- Suedia a raportat cel mai mare numar de noi cazuri Covid pe cap de locuitor din Europa, in ultima saptamana, și are mai mulți pacienți la terapie intensiva decat in ​​orice moment de dupa primul val al pandemiei. Țara scandinava, care a optat impotriva carantinarii, dar a intarit treptat restricțiile,…

- Criza de sanatate a forțat Uniunea Europeana sa iși revizuiasca definiția conceptului de frontiera, considerata din nou mai degraba ca o bariera decat un „punct de trecere”. Masurile anti-Covid au dus la restabilirea granițelor dintre anumite state membre ale Uniunii Europene, dupa decenii de libera…