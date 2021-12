Stiri pe aceeasi tema

- „Nu recomandam renegocierea PNRR pentru ca ar trebui reluata toata procedura de la capat”. Este raspunsul vicepreședintelui Comisiei Europene la o interpelare a unui europarlamentar PNL. PSD susține ca Planul Național de Redresare și Reziliența trebuie discutat din nou la Bruxelles dar mai multe voci…

- Romania si Regatul Belgiei au semnat un Memorandum de intelegere in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale care vizeaza intensificarea dialogului intre grupuri de experti cu accent asupra cercetarii, tehnologiei, digitalizarii fermelor si dezvoltarii agriculturii ecologice, potrivit Agerpres.…

- Catalin Predoiu, ministrul Justitiei, a avut, vineri, la Bruxelles, intalniri cu Vera Jourova, vicepresedintele Comisiei Europene, si cu Didier Reynders, comisarul pentru Justitie, discutiile concentrandu-se pe cooperarea dintre Ministerul Justitiei din Romania si Comisia Europeana in cadrul MCV, dar…

- Ministrul Agricuturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Adrian Chesnoiu, recunoaște ca Romania are o mare problema: datele statistice, iar din aceasta cauza este și foarte greu sa fie fundamentate politicile publice. In același timp, nici angajații instituțiilor coordonate de minister, cei care de fapt…

- Sectorul productiei de hamei si orz pentru industria berii poate fi un motor de crestere si de integrare a productiilor in lant, insa este nevoie de politici publice coerente pentru incurajarea sectorului sa produca mai multa materie prima, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Audierile din comisiile parlamentare de resort Foto: cdep.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Sportul românesc începe sa prinda forta, însa este nevoie de conditii mai bune de pregatire si antrenament pentru copii si sportivii profesionisti, a spus la audierile din Parlament,…

- Ministerul Agriculturii deschide seria consultarilor pentru elaborarea Planului Național Strategic (PNS), la care vor fi invitate peste 160 entitați pe tot parcursul lunii noiembrie. Cel mai probabil, acesta va fi transmis la Bruxelles in martie 2022, termen solicitat de mai multe țari. La inceputul…

- Adrian Oros, ministrul demisionar al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, recunoaște ca nu se poate vorbi de realizari importante in mandatul sau, in condițiile in care ceea ce și-a dorit cel mai mult, includerea in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a unor proiecte de anvergura, nu a…