- Comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, sustine ca Romania este pregatita sa intre in Spatiul Schengen. „Sper sa se intample curand. Comisia, dupa cum stiti, de 10 ani, a facut aprecierea ca Romania este pregatita pentru Schengen si impartasim aceeasi parere si incercam sa impingem…

- Comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a declarat luni ca este momentul ca Romania sa fie membru deplin al spatiului Schengen. Aceasta se afla in vizita oficiala in Romania. „Sper ca se va intampla curand, Comisia a facut, dupa cum stiti, in acesti zece ani, evaluarea ca Romania…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca in cele sapte centre organizate pentru cetatenii ucrainieni care au venit in Romania sunt cazati 700 de cetateni, iar gradul de ocupareeste de 65%. Lucian Bode a declarat, luni, in judetul Suceava, ca in tabara mobila de la Siret se afla 192 de…

- "Colaborarea noastra cu partenerii europeni este extrem de stransa, iar in aceste momente este nevoie mai mult ca oricand sa ne coordonam actiunile noastre. Doresc sa ii multumesc doamnei comisar (Ylva Johansson - n.r.) pentru acest gest de solidaritate fata de noastra. Romania apreciaza masurile adoptate…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca Romania este pregatita pentru orice scenariu si deplin implicata "in furnizarea unui raspuns coordonat si articulat" la situatia creata dupa invazia rusa din Ucraina. El a precizat luni, cu prilejul unei vizite in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Multi dintre cei 192 de refugiati nu au documente de identitate si asteapta ca situatia lor sa fie clarificata, pentru a fi transferati in centrele de cazare din tara.Conform aceleiasi surse, 191 de refugiati din Ucraina care au intrat prin punctul de frontiera de la Siret au cerut, pana in prezent,…

- Comisarul european Ylva JOHANSSON, responsabil pentru afaceri interne, va efectua o vizita la Suceava si la Bucuresti in data de 28 februarie 2022. Potrivit MAI, comisarul european va vizita tabara mobila de asistenta umanitara din zona PTF Siret si va sustine declaratii de presa la Punctul de Trecere…

- Miercuri dimineața, in jurul orei 02.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare in țara, un cetatean ucrainean, in varsta de 37 de ani, care conducea un autocar marca MAN, inmatriculat in Ucraina. In autocar se mai aflau, in calitate de pasageri, șapte cetațeni,…