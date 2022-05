Stiri pe aceeasi tema

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați din județul Timiș. Ca urmare, in perioada 24-26 mai, intre orele 9-15, se va intrerupe zilnic alimentarea cu apa in localitatea Giarmata dupa urmatorul program: pe 24 mai, pe strazile Iohani și Traian…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, luni, 23 mai, intre orele 9-14 presiunea apei va fi scazuta in Traian Vuia, iar intre orele 7-19 se va intrerupe furnizarea apei in Chevereșu Mare. De asemenea, marți, 24 mai, intre orele…

- Luni, 2 mai, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Șag pentru lucrari de mentenanța la stația de tratare. In perioada 2-6 mai, zilnic intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Remetea Mica pentru lucrari de spalare a rezervoarelor de inmagazinare și a rețelei de distribuție.…

- In cursul acestei zile, 15 aprilie, in jurul orei 15:00, polițiștii au fost sesizați sa se deplaseze la un accident rutier care s-a produs pe autostrada A1 in zona localitații Margina, din județul Timiș, in care ar fi implicate 6 autovehicule, printre care 2 microbuze. In urma evenimentului rutier,…

- Programul de la ghișeul restituiri documente din cadrul Serviciului Rutier al I.P.J Timiș, va fi modificat, in sensul ca se va lucra și in zilele de weekend. Activitatea se va desfașura astfel: Luni 09:00-12:00, 14:00-15:30 Marți 09:00-12:00, 14:00-15:30 Miercuri 09:00-12:00, 14:00-15:30 Joi 09:00-12:00,…

- Accident spectaculos și circulația restricționata, joi, in Timiș. ACTUALIZARE: Restricția a fost prelungita pana la ora 23. —————————————— Circulație ingreunata, dirijata de Poliție, in sensul giratoriu DN 68A – autostrada A1, Traian Vuia, dupa ce un autotren s-a rasturnat. Estimare pentru revenirea…

- Colterm anunța ca marți va intrerupe furnizarea apei calde, a celei reci hidrofor și a caldurii la doua puncte termice din oraș. Aceasta intrerupere va fi cauzata de lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica. Marți,…

- Adunarea Generala a Membrilor CCIA Timiș, statutar convocata si constituita, a ales cu unanimitate de voturi in funcția de Președinte pentru mandatul 2022-2026 pe Florica Chirița. In prima parte a intervenției sale, Florica Chirița a prezentat motivarea deciziei de a candida pentru funcția de președinte…