- Tara asiatica da unul dintre cele mai eficiente raspunsuri in lupta cu virusul provenit din China. Profesorul Kim Woo-Jiu de la Spitalul Universitar Guro din Seul, un expert implicat activ in razboiul contra coronavirusului, a explicat in ce conditii se poate transmite coronavirusul prin aerul inspirat.…

- Oamenii de stiinta au descoperit cea mai mare explozie din Univers de la Bing Bang. Explozia cosmica descoperita a fost atat de puternica incat a lasat in urma sa o gaura de dimensiunile a 15 galaxii asemanatoare Caii Lactee, scrie BBC. Eliberarea uriasa de energie ar fi provenit de la o gaura neagra…

- Componente ale unui avion de lupta au fost descoperite recent in raul Prut, pe raza localitatii Sculeni. Descoperirea a fost facuta de catre politistii de frontiera din Iasi care patrulau in zona. Se banuieste ca ramasitele aparatului de zbor sunt din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

- O specie nou descoperita de melc maro a fost numita dupa activista de mediu Greta Thunberg. Cercetatorii spun ca au luat aceasta decizie pentru ca aceasta specie a fost nevoita sa se adapteze și sa „rezolve problemele pe care nu le-a creat”, scrie New York Post preluat de mediafax.Melcul sensibil…

- O echipa de la Universitatea Cardiff a descoperit, prin teste de laborator, o metoda de a anihila cancerul de prostata, san si plamani, intre altele. Descoperirea lor, publicata in Nature Immunology, nu a fost testata pe pacienti, insa cercetatorii spun ca are „un potential urias". Sistemul imunitar…

- Oamenii de stiinta au dezvoltat ceea ce numesc ''beton viu'', din nisip, hidrogel si bacterii, relateaza miercuri Press Association. Cercetatorii sustin ca acest material de constructie are functie structurala portanta, este capabil de autovindecare si este mai prietenos…

- Oamenii de știința au descoperit in timp ce analizau un meteorit cel mai vechi material de pe Pamant. Praful stelar conținut de meteoritul cazut pe Terra in anii ’60 era format in urma cu 7,5 miliarde de ani, cu mult inaintea nașterii sistemului nostru solar. Rezultatele cercetarii au fost publicate…

- Inceputul Anului Nou Chinezesc 2020 este pe 25 ianuarie, cand, conform horoscopului chinezesc, se intra in Anul Șobolanului de Metal. Șobolanul este animalul zodiacal care domnește pana pe 11 februarie 2021. Metalul este principalul Element pe tot parcursul anului. Dupa Anul Porcului de Pamant, Anul…