Comertul pe Internet, cele mai mari cresteri din retailul romanesc

- In luna iunie 2018, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete fata de luna precedenta a scazut atat ca serie bruta cu 0,3% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,4%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National…

- Amedeo Chiriac este tanarul de 20 de ani care a uimit unii dintre cei mai importanți artiști din Romania. Primul concurs de voci din FM-ul romanesc , #BeINSTApeFM organizat de București FM, a ajuns la final dupa o luna de confruntari. Concursul este o premiera pentru radioul romanesc.

- Managerii estimeaza o crestere a activitatii in industria prelucratoare, constructii, comertul cu amanuntul si servicii, un avans moderat al numarului de salariati in constructii, comertul cu amanuntul si servicii, precum si o crestere a preturilor in comertul cu amanuntul, potrivit Tendintelor in evolutia…

- Vicepremierul Romaniei, Ana Birchall, s-a intalnit la Washington DC cu Secretarul de Stat Mike Pompeo si Secretarul Energiei Rick Perry. Luni 25 iunie 2018, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall a avut intalniri la nivel inalt cu doi membri proeminenti…

- In anul Centenar, Alba Iulia este capital sportului romanesc, in “Cealalta Capitala” desfașurandu-se finale naționale la diverse ramuri sportive (marș, haltere, powerlifting, box etc). ...

- Pentru al treilea an consecutiv, punctele de prim ajutor ale pompierilor au devenit operationale in sapte dintre statiunile litoralului romanesc, anunta ISUJ Constanta. Pentru prevenirea situatiilor de urgenta, consolidarea climatului de securitate a cetatenilor care tranziteaza statiunile litoralului…

- Experiența unica de la malul Marii Negre este completata in acest an și de artistul ALOE BLACC, care a contribuit și a dat voce piesei care l-a consacrat pe dj-ul AVICII, “Wake me up”. ALOE BLACC sau Egbert Nathaniel Dawkins al III-lea este un artist și producator de muzica american, dar și un actor,…

- Un autocar romanesc cu 48 de pasageri la bord a fost implicat joi (7 iunie) intr-un accident in apropiere de roasul Vidin din Bulgaria. O echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei la Sofia s-a deplasat la locul accidentului și la spitalul la care au fost transportate persoanele ranite pentru…