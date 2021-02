Comerțul online a crescut cu 50% anul trecut și rămâne pe un trend ascendent Comertul online se afla intr-o crestere continua si stabila. La un an de la inregistrarea oficiala a primului caz de Covid19 in Romania, numarul comenzilor a crescut cu 50%, potrivit datelor MerchantPro, o platforme de solutii pentru eCommerce. Pandemia a mutat majoritatea cumparaturilor in online, iar comerțul pe aceasta cale a avut de caștigat. „Anul pandemiei a accelerat dezvoltarea online-ului cu mult peste asteptari si previziuni, astfel incat cifrele la nivel de piata au inregistrat record dupa record. La nivelul comenzilor, perioada 25 februarie 2020- 24 februarie 2021 a adus o crestere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

