- In lume, exportul de armament a ramas stabil ca volum in peroada 2016-2020, fata de perioada 2011-2015, raporteaza Institutul International de Cercetarea Pacii cu sediul la Stockholm (SIPRI), care analizeaza date pe o perioada de cinci in vederea obtinerii unei idei mai clare. Expiorturile de armament…

- Serviciile de informații lituaniene afirma ca Rusia a încercat fara succes anul trecut sa efectueze un „atac informațional” asupra Lituaniei folosind o sosie a lui Evgheni Prigojin, oligarhul apropiat de Kremlin cunoscut drept „bucatarul-șef al lui Putin”, relateaza Euractiv.Informația…

- CHIȘINAU, 22 feb - Sputnik. In ultimele doua decenii, Moldova a „flirtat” oarecum cu NATO, desfașurand misiuni umanitare comune, precum și permițand Alianței Nord-Atlantice sa iși deschida biroul de reprezentare la Chișinau. © Sputnik / Алексей ВитвицкийStoltenberg: NATO s-a consolidat considerabil…

- ”Investesc multi bani, investesc miliarde de dolari si se ocupa de o gama intreaga de probleme care se refera la transporturi, mediu si o serie intreaga de alte lucruri”, a spus Biden in timpul intalnirii cu senatorii, care a avut loc in biroul oval. ”Au o initiativa noua, majora, in domeniul feroviar…

- Statele Unite incep sa-si faca simtita prezenta in Arctica, urmand sa trimita in curand in premiera bombardiere B-1 in Norvegia pentru a transmite un mesaj clar de descurajare Rusiei si Chinei in aceasta zona care devine tot mai importanta din punct de vedere economic si strategic.

- CHIȘINAU, 4 feb – Sputnik. Anterior, misiunea diplomatica americana a declarat ca urmarește "rapoartele despre acțiunile de protest in 38 de orașe rusești". © Sputnik / Nataliya SeliverstovaMinisterul de Externe al Rusei, despre scopul declarațiilor țarilor NATO in cazul NavalniiDupa cum a menționat…

- Statele Unite ale Americii au reactionat la ceea ce au numit a fi 'tacticile brutale' ale Rusiei impotriva manifestantilor de opozitie. 'Statele Unite condamna utilizarea persistenta de tactici brutale de catre Rusia contra unor manifestanti pasnici si a unor jurnalisti pentru a doua saptamana…

- Statele Unite ale Americii vor consolida aliantele internationale si vor asuma un rol de conducere pe plan mondial, prin contracararea Chinei, Rusiei si altor natiuni autoritariste, afirma Anthony Blinken, desemnat de presedintele-ales, Joseph Biden, pentru postul de secretar de Stat, anunța MEDIAFAX.…