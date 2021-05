Stiri pe aceeasi tema

- Schimburile comerciale dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana s-au prabusit in primul trimestru din 2021, dupa Brexit, arata datele publicate, marti, de Oficiul National de Statistica (ONS), potrivit MarketWatch.

- In Marea Britanie, pescarii se chinuiesc sa supraviețuiasca dupa Brexit. Retragerea din Uniunea Europeana și schimbarile care au urmat au provocat o scadere masiva a exporturilor pe piața comunitara. Acum, in țara cunoscuta pentru „fish and chips”, gramezile uriașe de fructe de mare incep sa miroasa…

- Exporturile Republicii Moldova au scazut cu peste 10% in anul 2020, comparativ cu 2019, iar importuile s-au diminuat cu peste 7%. © Sputnik / Mihai CarausCine decide prețul euro și dolarului in Moldova – explicația expertului La fel ca in anii anteriori, am importat de peste doua ori mai mult…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 0,9% in februarie, stabila comparativ cu ianuarie, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 1,2% la 1,3%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Polonia, Ungaria si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European…

- Protocolul privind Irlanda de Nord din cadrul Acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana este solutia si nu problema pentru aceasta provincie, intrucat trateaza consecintele dificile ale Brexitului, sustine ambasadorul Uniunii Europene la Londra, Joao Vale de Almeida, transmite…

- Comertul intre Marea Britanie si Uniunea Europeana a fost sever afectat in prima luna a noii lor relatii post-Brexit, inregistrandu-se un declin record al exporturilor si importurilor Regatului Unit, in contextul continuarii in ambele parti a restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei…

- Comerțul intre Regatul Unit și Uniunea Europeana a fost lovit in prima luna a relației post-Brexit, exporturile și importurile scazand la niveluri record, in contextul restricțiilor aplicate de fiecare parte in pandemie, potrivit Reuters.

- Guvernul britanic are in plan sa mai relaxeze din restricțiile vamale post-Brexit asupra importurilor de alimente dar și de alte importuri esențiale dinspre Uniunea Europeana pentru a evita situația in care se va ajunge la penurie și rafturi goale in supermarketurile din Regat, relateaza The Guardian.