Comertul ilegal cu pielea de elefant asiatic a crescut in ultimii patru ani, in special in Myanmar, cu destinatia China, a avertizat un ONG pentru drepturile animalelor, citat de DPA.



Braconarea elefantilor in Myanmar este in crestere de mai multi ani, a declarat Elephant Family, un ONG britanic dedicat eforturilor de conservare a acestei specii, la o conferinta de presa desfasurata la Bangkok.



Patru cadavre de elefant au fost descoperite in salbaticie in Myanmar in 2010. In 2013, numarul acestora a urcat la 26, iar in 2016 a ajuns la 61, a informat grupul mentionat.

…