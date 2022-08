Stiri pe aceeasi tema

- Numarul operațiunilor prin intermediul platformelor de comerț electronic efectuate de moldoveni sunt in creștere. Anul trecut, din numarul total al plaților fara numerar (129,5 milioane operațiuni), 15 milioane de operațiuni au fost efectuate fara prezența fizica a cardului,

- Proiectul care prevede ratificarea Acordului de imprumut dintre Republica Moldova si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) „Securitatea furnizarii gazelor naturale” a fost votat in ambele lecturi, in regim de urgenta. Imprumutul in suma de 300 de milioane de euro va fi utilizat pentru…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, suplimentarea cu 50 de milioane de lei a bugetului Ministerului Afacerilor Externe, din Fondul de rezerva bugetara, pentru acordarea unui sprijin direct pentru Republica Moldova, pentru a raspunde nevoilor urgente cu care se confrunta tara vecina, potrivit Agerpres.…

- Guvernul a aprobat, miercuri, suplimentarea bugetului MInisterului Afacerilor externe cu suma de 50 de milioane, banii fiind destinati unui ajutor pentru Republica Moldova. Guvernul a aprobat, miercuri, o Hotarare de Guvern privind alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,…

- Uniunea Europeana (UE) a anuntat astazi acordarea unei finantari de 40 de milioane de euro pentru Republica Moldova, in vederea intaririi capacitatilor fortelor sale armate in domeniul comunicatiilor si al luptei impotriva atacurilor cibernetice, informeaza AFP, preluata de

- Uniunea Europeana (UE) a anuntat joi acordarea unei finantari de 40 de milioane de euro pentru Republica Moldova, in vederea intaririi capacitatilor fortelor sale armate in domeniul comunicatiilor si al luptei impotriva atacurilor cibernetice, informeaza AFP. Fondurile provin din Facilitatea Europeana…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, aflat in arest la domiciliu, a fost pus sub invinuire in dosarul „Energocom”, anunța Procuratura Generala, unde prejudiciul se ridica la aproape 12 milioane de dolari, scrie Deschide.md.Procurorii i-au inaintat oficial invinuirea cu privire la savarșirea…

- Cantitati mai mari de prune, struguri si alte produse agricole din Republica Moldova ar trebui sa ajunga in curand pe pietele europene fara tarife. Comisia Europeana a propus joi un regulament care permite imbunatatirea temporara a accesului pe piata pentru celelalte sapte produse din Republica Moldova…