Comerţul de artă în 2019 (2) Autor: Petru ROMOȘAN Asa cum aratam deja in articolul anterior („Piata de arta in 2019”), casa de licitatii Artmark domina autoritar, copios comertul de arta din Romania. In anul 2019, vanzarile declarate ale Artmark (vezi site-ul oficial) se ridica la aproximativ 10 260 000 de euro. Cea mai mare parte din aceasta suma a fost realizata din vanzarea de pictura din secolul al XIX-lea (Th. Aman, N. Grigorescu, Ion Andreescu, Stefan Luchian etc.), interbelica (Th. Pallady, Gh. Petrascu, N. Tonitza, Camil Ressu, Stefan Popescu, N. Darascu, Iosif Iser, Ion Theodorescu-Sion, Francisc Sirato, Arthur… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulația se desfașoara, la ora transmiterii știrii, in condiții de ceața densa pe Autostrada A2, pe Autostrada A4 și pe multe artere din județele Alba, Braila, Calarași, Cluj, Constanța, Harghita, Ialomița, Mureș și Tulcea, anun'[ MEDIAFAX.„La aceasta ora se circula in condiții de ceața…

- Cum a evoluat piața imobiliara in 2019: prețurile au crescut mai mult fața de anul trecut. Scumpirile s-au dublat in București Ritmul de creștere a prețurilor de pe piața rezidențiala din Romania a accelerat fața de anul trecut, arata o analiza realizata de Imobiliare.ro. Astfel, la nivelul trimestrului…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut pe serie bruta cu 8,4% in primele 10 luni ale anului 2019 comparativ cu perioada similara din 2018, tot pe crestere fiind si volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei care a avansat cu 13,4%,…

- Comertul electronic este relativ subdezvoltat in Romania, la ora actuala, iar expansiunea agresiva din ultimii ani a jucatorilor specializati in vanzarile online erodeaza marjele comerciale pe piata, afectand in special micii comercianti, releva studiul "Sectorul comert in Romania - un bilant dupa…

- ​Black Friday e un concept de comerț pe care românii l-au importat, l-au folosit apoi l-au transformat într-un fel de monstrul lui Frankenstein. În 2019, vânzarile sunt mai mari ca niciodata și mai mulți au auzit de-o chestie total necunoscuta pâna în urma cu zece…

- Romanii cheltuiesc cele mai mari sume in online pentru sejururi si servicii de turism (1.429 lei in medie pe an) si pentru produse electrocasnice sau electronice (1.129 lei in medie pe an), iar in 2019, proportia celor care au vizitat magazine online a crescut cu 10% (5 puncte procentuale) fata de 2018.…

- Imaginile cu intervenția autoritaților in incendiul de la Colectiv arata nu numai haosul de moment, ci și altceva: cum funcționeaza statul in Romania. Cei mai mulți pompieri stau degeaba, dar ii vedem pe civilii de pe langa ei care transporta oameni. Niște polițiști dau indicații din maini ”incoace”…

- Fanfara „Augustin Bena” a județului Alba continua stagiunea concertelor de promenada desfașurate in orașele din județul nostru cu o noua reprezentație in Piața „Avram Iancu” din centrul „Capitalei Țarii Moților”. Dupa concertul din duminica trecuta de la Blaj, concertul din Campeni va avea loc joi,…