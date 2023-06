Stiri pe aceeasi tema

- Handbal feminin: CS Rapid Bucuresti a incheiat sezonul cu o victorie. CS Rapid Bucuresti a invins-o pe CS Dacia Mioveni 2012 cu scorul de 31-22, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 26-a (ultima) a Ligii Nationale de handbal feminin, informeaza Agerpres. CITESTE SI Virgil Ghita,…

- Cresc cazurile de violența domestica in Romania, atrage atenția Poliția. Majoritatea se produc acasa, iar din peste 17.000 de victime aproape 3.000 sunt copii, potrivit mediafax.In primele 4 luni ale acestui an, polițiștii au emis 4.075 de ordine de protecție provizorii, 1.707 dintre acestea fiind…

- In luna aprilie au fost construite 33.879 de mașini in Romania, potrivit celor mai noi date oferite de ACAROM. Asta se traduce printr-o scadere de 15.26% fața de aprilie 2022, atunci cand au fost produse 39.982 de automobile in țara noastra. Dintre toate mașinile construite in aprilie, 22.080 de unitați…

- In luna aprilie au fost inmatriculate 9865 de mașini noi, potrivit celui mai recent buletin statistic realizat de ACAROM. Astfel, piața auto din țara noastra a crescut cu 16.48% in aprilie fața de aceeași perioada din 2022. De asemenea, in primele 4 luni ale lui 2023 au fost inmatriculate 46.831 de…

- Dr. Vlad Predescu, Chirurg de Excelența in Chirurgie Ortopedica in Ponderas Academic Hospital, a realizat, in premiera in Romania, primele intervenții chirurgicale pentru protezarea genunchiului, folosind o proteza 3D, personalizata anatomiei individuale a pacientului. Spre deosebire de protezele standard,…

- In luna martie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +28.8% fata de martie 2022, atingandu-se un nivel de 1.087.939 unitati. In perioada ianuarie-martie 2023: au fost inmatriculate in total 2.650.711 unitati, in crestere cu +17.9% fata de perioada similara din 2022…

- SmartBill, liderul de piața din Romania pentru soluții de softuri financiar-contabile, aniverseaza anul acesta 16 ani de activitate. Platforma a ajuns la un ecosistem de peste 85.000 de clienți, companii mici și mijlocii, care anual factureaza mai mult de 23 de miliarde de euro. In 2023, SmartBill a…