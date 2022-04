Stiri pe aceeasi tema

- Comertul cu China, a treia mare destinatie pentru exporturile UE si cel mai mare partener pentru importuri, a crescut semnificativ in 2021, conform datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Romanii sunt, in continuare, printre cetațenii europeni cu cele mai mici salarii. Costul orar cu forța de munca e de peste trei ori mai mic decat media europeana, arata cele mai recente statistici oficiale.

- Agenția Naționale pentru Reglementare in Energetica a explicat intr-o nota informativa cum sint formate și de ce depind prețurile la comercializarea cu amanuntul a produselor petroliere. Astfel, determinarea prețurilor maximale de comercializare cu amanuntul a produselor petroliere principale de tip…

- Romania se numara printre tarile UE cu cele mai mari cresteri ale costului cu mana de lucru in T4, cu o crestere anuala de 6,7%, in timp ce costurile non-salariale au inregistrat un plus anual de 6,3%, potrivit Eurostat. La nivelul UE, vorbim de un avans de 2,3% și cu 1,9% in zona euro, in ultimul trimestru…

- Ideea pe care ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu incearca sa o acrediteze in randul opiniei publice, cum ca este nevoie de lungirea anului scolar, deoarece elevii romani ar face prea putina scoala, si pentru care aduce argumentul ca suntem in topul statelor cu cele mai putine zile de scoala, este complet…

- Vanzarile cu amanuntul (fara autovehicule si motociclete) au inregistrat in luna decembrie 2021 o revenire accentuata la +7,2- pe seria bruta, dupa cea de +2,4- din noiembrie, care recuperase o parte din dupa scaderile anterioare (-3,3- din octombrie si -1,8- in septembrie), potrivit datelor publicate…

- Un studiu bancar a aratat cum comerțul digital din Romania a inregistrat cea mai rapida creștere din Europa Centrala și de Est. Motivul este chiar pandemia de Covid-19, care a dus la un avans in ceea ce privește digitalizarea. Potrivit rapoartelor McKinsey Global Annual Banking, bancile din Romania…

- Productia industriala a crescut atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in luna noiembrie 2021 comparativ cu luna octombrie 2021, Romania fiind printre statele membre unde productia industriala a crescut de la o luna la alta, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica…