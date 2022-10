Stiri pe aceeasi tema

- Volumul vanzarilor cu amanuntul a scazut in august cu 1,6% in termeni lunari, a anuntat Oficiul National de Statistica, aceasta fiind cea mai mare scadere din decembrie 2021 si o evolutie mai proasta decat toate prognozele dintr-un sondaj Reuters in randul economistilor, care indicase o scadere de 0,5%.…

- Vanzarile de autoturisme Dacia in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat in august un avans de 16,8%, iar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 4,9%, de la 4,3%, in perioada similara din 2021, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile…

- ”Produsul Intern But a inregistrat, in trimestrul II 2022, o crestere cu 5,3% fata de acelasi trimestru din anul 2021 atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier; In semestrul I 2022, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2021, cu 5,8%, atat pe seria bruta cat si pe seria…

- Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o crestere accentuata a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica.

- Creștere de peste 50% a exportului bauturilor, in primele cinci luni ale acestui an. Datele INS Creștere de peste 50% a exportului bauturilor, in primele cinci luni ale acestui an. Datele INS In primele cinci luni ale anului 2022, Romania a exportat bauturi in valoare de 108,4 milioane de euro, cu o…

- Vanzarile de mașini electrice și hybrid a depașit anul acesta, pentru prima data, vanzarile mașinilor cu motoare diesel, a anunțat joi Ministerul Mediului, care susține ca aceasta creștere se datoreaza stimulentelor acordate prin Programul Rabla PLUS. Datele au fost prezentate joi la o intalnire a ministrului…

- ”Performanta Telekom Mobile s-a reflectat in rezultate pozitive pentru achizitia si retentia clientilor. In trimestrul 2 2022, veniturile au crescut cu 4,7% fata de aceeasi perioada a anului 2021, pana la 78,2 milioane de euro, luand in considerare referinta de raportare fara impactul operatiunilor…

- Volumul vanzarilor cu amanuntul a scazut cu 0,1% comparativ cu cel din luna mai, a anuntat vineri Oficiul National de Statistica. Economistii chestionati de Reuters se asteptau la o scadere lunara de 0,3%. ”Dupa luarea in considerare a cresterii preturilor, vanzarile cu amanuntul au scazut usor in iunie…