Comerț pe internet cu brățări de triaj furate dintr-un centru de testare, pentru acces la festivalul UNTOLD Polițiștii din Cluj-Napoca au fost sesizați chiar de catre reprezentanții festivalului Untold dupa ce au observat pe o platforma de socializare online un anunț prin care o femeie oferea spre vanzare brațari de triaj epidemiologic, pentru persoane testate negativ la COVID-19. Polițiștii au inceput imediat cercetarile, iar femeia a fost identificata. Poliția Cluj spune ca […] The post Comerț pe internet cu brațari de triaj furate dintr-un centru de testare, pentru acces la festivalul UNTOLD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

