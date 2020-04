Stiri pe aceeasi tema

- Faciltatea se va aplica firmelor ale caror venituri sau incasari au scazut cu cel puțin 15% in luna martie 2020 fața de media ultimului an calendaristic, in perioada de aplicare a starii de urgența. Chiria va fi decontata proprietarului de organul fiscal, conform datelor analizate de Profit.ro. …

- Primaria Bistrița are in vedere scutirea comercianților de la plata chiriei platite pentru tarabele și chioșcurile ocupate in piețele din municipiu. Scutirea de la plata se face doar pentru perioada in care activitatea a fost suspendata. Pe masa consilierilor locali la ședința de la sfarșit de luna…

- RESITA – Printr-o decizie recenta a alesilor locali, agentilor economici din Resita, care detin in chirie spatii comerciale si terenuri de la Primaria Resita, li s-a suspendat obligatia de plata a chiriei aferente! Astfel, tuturor operatorilor economici care au terase sau constructii amplasate pe terenurile…

- Guvernul a aprobat luni seara, printr-o hotarare, implementarea normelor privind amanarea obligatiei de plata a facturilor la utilitati si chirie pentru avocati, notari publici si executori judecatoresti pe perioada starii de urgenta.

- Guvernul a aprobat, luni, o hotarare prin care stabilește norme pentru amanarea obligatiei de plata a facturilor la utilitati si chirie pentru avocati, notari publici si executori judecatoresti pe perioada starii de urgenta, a anunțat seful... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Președintele Klaus Iohannis a trimis miercuri Parlamentului pentru reexaminare legea inițiata de PSD-ALDE prin care jurnaliștii erau scutiți de impozitul pe venit. El aduce ca argumente ”riscul îndepartarii de la principiul egalitații cetațenilor în fața legii și, implicit, cel al…

- Cel mai mare centru comercial din Suceava, Bazarul, cu aproape 2000 de spații comerciale, este inchisde miercuri, 18 martie, ca masura de protecție a populației și comercianților impotriva raspandirii coronavirusului.Masura de suspendare temporara a activitații Centrului Comercial Bazar, cu avizul ...

- Bugetul Sucevei pe 2020 a fost aprobat astazi, de Consiliul Local, cu 14 voturi pentru și 7 abțineri. Doi consilieri au absentat. Bugetul este estimat la aproximativ 545,5 milioane de lei, cu aproape 50% mai mult decit cel din 2019. Conform primarului Ion Lungu, valoarea este atit de mare intrucit au…