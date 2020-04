Guvernul a adoptat un act normative prin care anumite venituri ale angajatilor care au lucrat in perioada starii de urgenta in contact direct cu cetatenii vor fi exceptate de la plata contributiilor sociale si contributiilor de asigurari de sanatate. Este vorba, in special, de lucratorii din comerț și de cei ai firmelor de curierat. „Acesti angajati au continuat sa isi desfasoare activitatea si au primit din partea angajatorilor anumite prime. Aceste prime in bani sunt exceptate de la plata contributiilor sociale si contributiilor de asigurari de sanatate, pentru a da posibilitatea acestor angajati…