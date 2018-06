Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul declara razboi bauturilor energizante. Comerciantii nu vor mai putea sa le vanda minorilor. Mai mult, ar putea fi interzisa și comercializarea acestor bauturi prin intermediul aparatelor automate, scrie profit.ro. De asemenea, vanzarea energizantelor in unitațile sanitare…

- Potrivit proiectului de act normativ, comerciantii nu vor mai avea voie sa vanda bauturi energizante copiilor sub 18 ani, conform unui proiect de act normativ publicat astazi de Ministerul Sanatatii (MS). Cine incalca aceasta lege primeste amenzi cuprinse intre 5.000 si 25.000 de lei. Actul normati…

- Comercianții nu vor mai avea voie sa vanda bauturi energizante copiilor sub 18 ani, conform unui proiect de act normativ publicat astazi de Ministerul Sanatatii. Proiectul intra in vigoare numai dupa ce va fi aprobat de Guvern si la 30 de zile dupa ce este publicat in Monitorul Oficial. Cine incalca…

- Comercianții nu vor mai putea sa vanda bauturi energizante copiilor sub 18 ani, conform unui proiect de act normativ publicat astazi de Ministerul Sanatații (MS). In caz contrar, aceștia vor risca amenzi de pana la 25.000 de lei. Este vorba de un Proiect de hotarare de Guvern privind stabilirea unor…

- Un proiect de lege depus la Senat prevede amenzi intre 500 de lei si 3.000 de lei pentru administratorii de bloc, daca nu prezinta toate actele cerute de departamentele din primarii care se ocupa de controlul asociatiilor de proprietari. Initiativa legislativa modifica si completeaza Legea 230/2007…

- Legea care prevede amenzi usturatoare pentru angajatorii care colaboreaza cu muncitori la negru a fost promulgata de președintele Iohannis și urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Cei care incalca prevederile noilor norme risca sa scoata din buzunar intre 20.000 și 200.000 de lei.

- De astazi se aplica aceasta lege! Milioane de romani sunt obligați sa se supuna. In caz contrar, persoanele in cauza risa sa primeasca amenzi usturatoare. Vineri, actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial, iar sambata, 17 martie, incepe sa se aplice. Este vorba despre Legea nr. 62/2018 privind…

- Ambrozia, numita si planta "parloagelor" va poate crea probleme nu doar de sanatate ci si financiareVineri, actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial, iar sambata, 17 martie, incepe sa se aplice. Este vorba despre Legea nr. 62 2018 privind combaterea buruienii ambrozia.Potrivit acesteia, orice…