- Comerciantii greci cer precizari cu privire la certificatele false de vaccinare din Romania, Bulgaria si Macedonia de Nord si le refuza turistilor din aceste tari accesul in magazine, scrie G4Media.

- Raed Arafat a declarat miercuri seara, la Palatul Victoria, ca in Romania sunt vaccinați aproape 30% dintre cetațeni, ceea ce reprezinta un procent destul de mic pentru a ne permite sa privim valul patru al pandemiei liniștiți. Din pacate, șeful DSU a recunoscut faptul ca ne aflam la coada clasamentului…

- Politistii din Ialomita s-au sesizat si au inceput o ancheta dupa ce au constatat ca exista indicii conform carora un registrator de la un centru de vaccinare din Slobozia ar fi eliberat adeverinte de vaccinare false. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Ialomita, subinspector Ludmila Dascalu,…