- Doi artiști din zona Turzii au adunat peste 9,6 milioane de vizualizari pe YouTube, cu piesa lor. Piesa ”Rau ma dor ochii ma dor” a fost urcata pe YouTube in urma cu 8 ani, iar pana acum a adunat 9.630.995 de vizionari. ”“Rau ma dor ochii ma dor” este un cantec folk pe care noi [...] Articolul Doi artiști…

- FORFOTA… Piețarii de la Traian s-au speriat groaznic. Unul din colegii lor, Sebi, s-a prabușit la pamant și s-a lovit destul de rau la cap. S-a ridicat cu greu de jos și a fost chemata ambulanța, care l-a transportat de urgența la spital. In rumoarea generata in piața de acest eveniment s-au desprins…

- Vineri, 29 iulie, autobuzele TUP Turda vor avea un program special de funcționare. Practic traficul prin centrul Turzii va fi deviat din cauza manifestarilor dedicate Zilei Imnului Național. Astfel, vineri, 29 iulie 2022, in intervalul orar 09:30 -11:00, circulația in centrul Turzii va fi intrerupta…

- Primaria Turda a inițiat o noua acțiune de salubrizare in cartierele Turzii de aceasta data in zona Micro 3. Parculețul de la „Trei Mocani” a fost salubrizat dupa sesizarile aparute in presa privind persoanele care iși fac nevoile direct pe bancile din parc. In cursul zilei de astazi echipele de la…

- Turdenii care locuiesc in zona centrala reclama mai multe spargeri sau tentative de spargeri de locuințe. Hoții au fost prinși „la lucru” in unele situații chiar de proprietari! Spargerile au avut loc saptamana trecuta pe zona strazilor Coșbuc, Mircea cel Batran, Intrarea Muzeului. Un proprietar de…

- Societatea Transilvania Impact Export Import SRL a caștigat procesul cu Primaria Mihai Viteazu, care a acționat in instanța pentru anularea unui contract de concesiune pentru un teren de 70.000 mp, care a fost incheiat in anul 2003. Instanța a respins acțiunea ca fiind tardiv formulata. UAT Comuna Mihai…

- Este foarte complicat sa gasiți o locuința de inchiriat care sa raspunda tuturor cerințelor: locația favorita, loc de parcare, mobilier și electrocasnice moderne, suficient spațiu, locuri de depozitare, apropierea fața de centru sau fața de locul de munca, dar și un preț rezonabil.Dupa ce…

Scandalul facturilor la salubritate a determinat administrația locala din Campia Turzii sa implementeze un sistem de acces cu cartela la pubelele de gunoi, dupa ce au existat voci care acuzau ca nu...