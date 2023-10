Comercianții de produse alimentare adună profituri record. Mâncarea s-a scumpit constant din 2020 ONU dorește reguli mai stricte pentru cei mai mari comercianți de marfuri agricole din lume, susținand ca lipsa de supraveghere le-a permis sa obțina profituri record in timp ce consumatorii se confrunta cu o criza a costului vieții. Prețurile mai mari pentru alimente sunt – alaturi de creșterea prețurilor la energie – unul dintre factorii […] The post Comercianții de produse alimentare aduna profituri record. Mancarea s-a scumpit constant din 2020 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

