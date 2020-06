Stiri pe aceeasi tema

- "Este un apel disperat, pentru ca suntem intr-o situatie disperata. Exista proprietari de centre comerciale care au inteles conjunctura extraordinara si neprevazuta pe care o traversam, si care au adoptat atitudinea corecta de dialog si solutiile comerciale evidente. Exista, insa, multi proprietari…

- Organizația Patronala a Retailerilor din Romania – RORETAIL lanseaza un Apel Public la adresa reprezentanților centrelor comerciale de a nu forța colapsul industriei de retail nealimentar.In condițiile in care activitatea retailerilor nealimentari din centrele comerciale a fost și cel mai…

- Retailerii nealimentari din mall-uri ameninta cu boicotarea deschiderii magazinelor, suparați ca proprietarii centrelor comerciale le cer chirie pentru perioada starii de urgența Patronatele din retailul nealimentar solicita proprietarilor de centre comerciale agrearea unei noi intelegeri prin care…

- Primaria Bistrița are in vedere scutirea comercianților de la plata chiriei platite pentru tarabele și chioșcurile ocupate in piețele din municipiu. Scutirea de la plata se face doar pentru perioada in care activitatea a fost suspendata. Pe masa consilierilor locali la ședința de la sfarșit de luna…

- Magazinele din mall, inchise, cu excepția celor alimentare și a farmaciilor Foto: Arhiva. Societatile comerciale care functioneaza în centrele comerciale de tip mall - cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor - vor suspenda contractele de închiriere ale magazinelor pe întreaga…

- "Retailerii care functioneaza in centrele comerciale de tip mall - cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor - vor pune in aplicare urmatoarele masuri preventive: 1. Invocarea Pandemiei COVID-19 ca un eveniment fortuit ce reuneste atat forta majora, cat si cazul fortuit si, pe cale de consecinta,…

- Societatile comerciale care functioneaza în centrele comerciale de tip mall, cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor, vor suspenda contractele de închiriere ale magazinelor pe întreaga durata a starii de urgenta, dar si contractele individuale de munca ale lucratorilor…

- Organizația Patronala a Retailerilor din Romania (RORETAIL) solicita inchiderea marilor centre comerciale din Romania și declararea acestei situații ca fiind de forța majora, din cauza pandemiei de coronavirus. Patronatele susțin ca veniturile au scazut cu 100% in doar ultimele saptamani. Sunt afectați…