Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier municipal anunta ca a initiat un proiect privind interzicerea comercializarii produselor din plastic de unica folosinta in Capitala. El spune ca Bucureștiul ar trebui sa fie un exemplu ca aceste masuri privind reducerea impactului plasticului sa fie luate la nivel...

- Masura este propusa de consilierul general Tudor Ionescu (ALDE). El spune ca proiectul poate deveni un exemplu pentru autoritatile din Romania in lupta impotriva deseurilor de plastic."STOP produse din plastic de unica folosinta in Bucuresti. Am depus in Consiliul General proiectul privind interzicerea…

- Dupa interzicerea obiectelor din plastic de unica folosința, CE analizeaza și interzicerea ambalajelor din plastic Comisia Europeana analizeaza interzicerea ambalajelor din plastic si stabilirea de noi cerinte pentru producatori, a declarat comisarul pentru mediu, oceane si pescuit, Virginijus Sinkevicius,…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a anuntat, vineri, ca va supune dezbaterii publice un proiect de hotarare privind interzicerea folosirii petardelor in municipiu. Edilul a declarat ca va cere consilierilor locali sa aprobe interzicerea vanzarii si utilizarii petardelor pe raza municipiului Iasi, si…

- Alesii locali municipali din Comisia nr. 2 ndash; de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura din cadrul Consiliului Local municipal Constanta s au intrunit ieri in sedinta. Consilierii au…

- Societatea de Transport Public din București (STB) a acumulat o datorie de 231 de milioane de lei la ANAF! Pentru a obține eșalonarea la plata pe cinci luni, a depus garanție la Fisc sediul societații și o mare din parte din parcul auto.

- "Problema RADET-ului nu este de anul acesta, iar datoria aceea, care este reala, a existat si in urma cu cinci ani, si zece ani, este o gaura neagra care nu a putut fi inchisa. Indiferent ce va spune instanta, insa, bucurestenii vor avea caldura. Aici nu exista niciun dubiu. In cazul bucurestenilor…

- USR București a depus, marți, o plangere penala la DNA impotriva primarului Capitalei, Gabrielei Firea, pe care o acuza ca, deși ar fi avut indicii ca la Spitalul Gomoiu s-au efectuat operațiuni și acte ilicite, nu a sesizat organele de urmarire penala, așa cum prevede legea. Consilierul municipal Ana…