- Pe 17 decembrie 1989, Nicolae Ceausescu convoca sedinta de urgenta a Comitetului Politic Executiv al PCR, pentru a discuta evenimentele la Timisoara. Dictatorul le reproseaza generalilor sai de Militie, Armata si Securitate ca n-au fost in stare sa reprime in sange revolta cetatenilor catalogate drept…

- Un moment de cotitura s-a produs la sedinta Comitetului Politic Executiv al PCR din 17 decembrie 1989, cand Nicolae Ceausescu a vrut sa plece, jignit in orgoliu, de la conducerea de partid si de stat. Tovarasii l-au inconjurat insa imediat si l-au oprit sa se retraga spunandu-i ca-l vor urma oriunde.

- Revoluția din 1989, Timișoara, i-a oferit un sens in viața unuia dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Marea Britanie, Alec Russel, acum redactor la Financial Times. Acesta și-a inceput cariera de corespondent la Timișoara, la cateva zile de la caderea regimului comunist.

- Fostul prim-ministru Petre Roman a afirmat, la Antena 3, ca a dormit cu caseta procesului și execuției cuplului Ceaușescu legata de piept cu banda adeziva pentru ca aceasta sa nu dispara. Roman a relatat ca pe 25 decembrie a fost difuzata o varianta editata a acestei casete pentru a ascunde fețele participanților…

- In data de 17 decembrie 1989, la Timisoara erau trase primele focuri de arma si cadeau secerati sub gloante primii tineri ai Revolutiei. In Orasul – Martir Timisoara, marti, este zi de doliu. In urma cu exact 30 de ani, cand au vazut ca Armata si-a indreptat armele inspre popor, tot…

- In urma cu exact 30 de ani, cand au vazut ca Armata si-a indreptat armele inspre popor, tot mai multi timisoreni au iesit in strada. Oamenii circulau pe strazi in grupuri mari, in incercarea de a aduna, alaturi de ei si mai multi camarazi care sa strige impotriva regimului comunist si a lui Nicolae…

- In urma cu exact 30 de ani, la Timișoara mureau, pentru libertate, primii oameni sub gloantele trase in special de Armata. Pe 17 decembrie 1989, Nicolae Ceausescu a convocat sedinta Comitetului Politic Executiv, unde toata lumea a fost de acord ca in demonstranții de la Timișoara sa se traga cu gloante…

- Prințul Charles a vizitat o expoziție dedicata împlinirii a 30 de ani de la Revoluția din 1989 Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic, a vrut neaparat sa asiste saptamâna trecuta la vernisajul unei expoziții de fotografie care marcheaza 30 de ani de la caderea comunismului…