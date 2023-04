Stiri pe aceeasi tema

- Comenzile pentru bunuri "Made in Germany" au crescut in februarie, depasind estimarile, in contextul imbunatatirii perspectivelor in cea mai mare economie europeana, transmit AP si Reuters.Conform datelor publicate miercuri de Oficiul Federal de Statistica (Destatis), comenzile industriale au urcat…

- Rusia a respins marți o acuzație a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit careia Moscova comploteaza pentru a destabiliza fosta republica sovietica, transmite Reuters.

- Comenzile pentru bunuri "Made in Germany" au crescut in decembrie, depasind estimarile, in contextul imbunatatirii perspectivelor in cea mai mare economie europeana, transmit Bloomberg si Reuters.

- Austria a anuntat joi ca expulzeaza patru diplomati rusi pentru comportament incompatibil cu acordurile internationale, un motiv adesea invocat in cazurile de spionaj, relateaza Reuters, care precizeaza ca Ministerul de Externe de la Viena nu ofera prea multe detalii, scrie News.ro.

- Potrivit unui document de evaluare a securitatii redactat de politia indiana din regiunea Ladakh in Himalaya, noi ciocniri ar putea avea loc intre trupele indiene si chineze de-a lungul frontierei lor contestate in timp ce Beijingul intensifica infrastructura militara in regiune, relateaza vineri Reuters,…

- Fregata rusa "Admiral Gorskov" a efectuat un exercitiu pentru a se antrena in lansarea de rachete hipersonice in partea de vest a Oceanului Atlantic cu ajutorul unei simulari pe calculator, a informat miercuri Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, citat de EFE si Reuters.

- Prețurile țițeiului la inceputul tranzacționarii marți, 24 ianuarie, au crescut la un maxim de la inceputul lunii decembrie. Prețurile au fost influențate de speranța unei redresari a cererii de combustibil din China, cel mai mare importator, deși temerile de incetinire a economiei SUA frineaza creșterea,…

- Comenzile pentru bunuri "Made in Germany" au scazut peste asteptari in noiembrie, o atentionare privind dificultatile cu care se confrunta industria tarii, chiar daca perspectivele in cea mai mare economie europeana se imbunatatesc, transmit Bloomberg si Reuters, potrivit Agerpres.Conform datelor publicate…